Собянин: столичные учреждения культуры оказывают поддержку бойцам СВО

Московские учреждения культуры активно поддерживают бойцов специальной военной операции и жителей новых территорий. Как сообщил Сергей Собянин, дети участников СВО и ребята из новых регионов приглашены на ежегодную елку в Гостином дворе.

Культурные мероприятия также проводятся непосредственно в зоне спецоперации. Например, Большой Московский цирк весной 2025 года показал в Донецке 23 спектакля, которые посетили 44 тысячи зрителей. Артисты во время гастролей посещают госпитали и передают гуманитарную помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.