Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Москвичи совершили более 400 тысяч бесплатных пересадок с начала года. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Чтобы сменить вид транспорта или маршрут бесплатно, необходимо привязать карту "Тройка" в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт". При посадке в городской транспорт, нужно оплатить проезд с помощью валидатора, а затем в течение 90 минут совершить пересадку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.