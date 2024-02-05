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05 февраля, 12:45

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Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

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Москвичи совершили более 400 тысяч бесплатных пересадок с начала года. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Чтобы сменить вид транспорта или маршрут бесплатно, необходимо привязать карту "Тройка" в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт". При посадке в городской транспорт, нужно оплатить проезд с помощью валидатора, а затем в течение 90 минут совершить пересадку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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