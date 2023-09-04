Новости часа: уже 26 тысяч автомобилей произвели на автозаводе "Москвич"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уже 26 тысяч автомобилей произвели на автозаводе "Москвич". О количестве машин сообщил Сергей Собянин.

В Москве создали необходимые резервы по топливу и мощности к зиме. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

В День города погода в Москве будет солнечной и сухой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.