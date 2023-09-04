Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Новости

04 сентября, 15:30

Общество

Новости часа: уже 26 тысяч автомобилей произвели на автозаводе "Москвич"

Новости часа: уже 26 тысяч автомобилей произвели на автозаводе "Москвич"

Собянин дал старт серийному производству седана "Москвич 6"

Собянин сообщил о запуске серийного производства новой модели "Москвича"

Новости часа: в столице начали серийную сборку нового седана "Москвич 6"

Собянин поздравил столичных школьников с победой на Международной олимпиаде по информатике

Новости часа: в столице открыли прием заявок на технологический конкурс "Зеленая Москва"

Новости часа: Собянин сообщил о росте выпуска продукции машиностроения в столице

Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Собянин рассказал об уникальной цифровой экосистеме московского здравоохранения

Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уже 26 тысяч автомобилей произвели на автозаводе "Москвич". О количестве машин сообщил Сергей Собянин.

В Москве создали необходимые резервы по топливу и мощности к зиме. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

В День города погода в Москве будет солнечной и сухой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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