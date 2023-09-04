Банду лжериелторов задержали в Москве

В Москве задержана банда мошенников, они претворялись риелторами. Как рассказали в МВД, они открыли офисы на Ленинградском и Рязанском проспектах. Туда злоумышленники приглашали клиентов, которые звонили по объявлениям, размещенным на разных интернет-площадках по аренде недвижимости. А после того, как люди заключали договоры и вносили предоплату, работники лжеагентства под разными предлогами переносили даты показа квартир.

В настоящее время известно о 18 пострадавших, которых обманули в общей сложности более чем на 700 тысяч рублей. Обвинения в мошенничестве предъявлены 15 задержанным. Шестеро из них заключены под стражу, девять находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.