Собянин сообщил о запуске серийного производства новой модели "Москвича"

Сергей Собянин вместе с гендиректором ПАО "КамАЗ" Сергеем Когогиным запустили серийную сборку новой модели автомобилей – седана "Москвич 6". Мэр напомнил, что на заводе ранее были пустые цеха. По его словам, на данный момент уже выпущено 26 тысяч машин.

Второй этап будет включать в себя рост выпуска комплектующих в России и объемов локализации, отметил мэр. А уже на третьем завод начнет создавать свою платформу полностью отечественной машины. Собянин выразил надежду, что предприятию удастся пройти все этапы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.