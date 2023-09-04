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04 сентября, 14:15

Транспорт

Собянин сообщил о запуске серийного производства новой модели "Москвича"

Собянин сообщил о запуске серийного производства новой модели "Москвича"

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Сергей Собянин вместе с гендиректором ПАО "КамАЗ" Сергеем Когогиным запустили серийную сборку новой модели автомобилей – седана "Москвич 6". Мэр напомнил, что на заводе ранее были пустые цеха. По его словам, на данный момент уже выпущено 26 тысяч машин.

Второй этап будет включать в себя рост выпуска комплектующих в России и объемов локализации, отметил мэр. А уже на третьем завод начнет создавать свою платформу полностью отечественной машины. Собянин выразил надежду, что предприятию удастся пройти все этапы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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