Собянин сообщил о запуске серийного производства новой модели "Москвича"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин вместе с гендиректором ПАО "КамАЗ" Сергеем Когогиным запустили серийную сборку новой модели автомобилей – седана "Москвич 6".

Мэр напомнил, что на заводе ранее были пустые цеха. По его словам, сейчас уже выпущено 26 тысяч машин.

"Мы прошли период изменения всей логистики, новой комплектации, новой технологии, новой машины. Преодолели санкционное давление, преодолели конкуренцию со стороны других производителей. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что "Москвич" встал на ноги", – отметил Собянин.

Это удалось сделать, продолжил мэр, благодаря слаженному коллективу, команде управленцев и компании "КамАЗ". Последняя вложилась в этот проект и поддерживает его на должном уровне, подчеркнул Собянин. Он напомнил, что восстановление завода стало первым этапом.

Второй этап будет включать в себя рост выпуска комплектующих в России и объемов локализации, отметил мэр. А уже на третьем завод начнет создавать свою платформу уже полностью отечественной машины. Собянин выразил надежду, что предприятию удастся пройти все этапы.

В пресс-службе мэра и правительства столицы добавили, что продажи нового седана могут начаться в конце октября этого года. "Москвич 6" будет доступен в трех комплектациях и в пяти цветах: черном, белом, сером, красном и синем.

Новый седан подойдет для комфортных ежедневных поездок, уточнили в пресс-службе. Машину оснастили просторным салоном и вместительным багажником. "Москвич 6" оборудован бензиновым турбомотором в паре с автоматической трансмиссией CVT либо двигателем GDI с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. В следующем году планируется старт производства еще двух моделей – кроссоверов "Москвич 5" и "Москвич 8".

Ранее стало известно, что свыше 200 машин "Москвич 3" приступили к работе в сервисе такси в столице. Автомобильный завод заключил договор на поставку машин с "Яндексом". Благодаря этому поездки пассажиров станут более комфортными и безопасными, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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