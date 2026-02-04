Собянин поздравил московских врачей-онкологов с профессиональным праздником

Врачи-онкологи отмечают свой профессиональный праздник 4 февраля. Сергей Собянин поздравил столичных специалистов в личном блоге. Мэр отметил, что московскую команду онкологов составляют тысяча врачей, объединенных целью дать каждому пациенту шанс на выздоровление.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из ключевых направлений развития здравоохранения столицы. Существенный вклад в это вносит ядерная медицина, которая меняет подход к диагностике и лечению самых сложных заболеваний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.