Алгоритмы ЕМИАС проанализировали более 750 тыс анкет пациентов "Здоровой Москвы" – Собянин

Благодаря единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) риски хронических заболеваний за два года выявили у 600 тысяч человек, что позволило начать своевременную профилактику. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Алгоритмы ЕМИАС за этот срок проанализировали свыше 750 тысяч анкет пациентов "Здоровой Москвы". В списке есть около 40 вопросов, на них отвечают перед диспансеризацией. Врач просматривает результат и, при необходимости, назначает дополнительные исследования и консультации.

Заполнить анкету можно в терминале или заранее в электронной медкарте на mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.