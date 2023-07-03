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Алгоритмы ЕМИАС проанализировали более 750 тыс анкет пациентов "Здоровой Москвы" – Собянин

Алгоритмы ЕМИАС проанализировали более 750 тыс анкет пациентов "Здоровой Москвы" – Собянин

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Благодаря единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) риски хронических заболеваний за два года выявили у 600 тысяч человек, что позволило начать своевременную профилактику. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Алгоритмы ЕМИАС за этот срок проанализировали свыше 750 тысяч анкет пациентов "Здоровой Москвы". В списке есть около 40 вопросов, на них отвечают перед диспансеризацией. Врач просматривает результат и, при необходимости, назначает дополнительные исследования и консультации.

Заполнить анкету можно в терминале или заранее в электронной медкарте на mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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