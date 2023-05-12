Московское предприятие внесло 10 разработок в "Банк технологий"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Одна из столичных компаний представила десять разработок в реестре "Банк технологий" с прошлого года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского.

В частности, по его словам, реестр пополнили системы управления предприятием, эффективного планирования загрузки производственного оборудования, оптического контроля операционной линии и другие ИТ-разработки для улучшения бизнес-процессов.

"Реестр "Банк технологий" становится все более популярным среди российских ИТ-разработчиков, которые с включением в перечень своих решений получают возможность активнее расширять пул клиентов и пользователей", – отметил Овчинский.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столичном реестре новейших технологических решений для промышленности "Банк технологий" находятся свыше 400 инновационных разработок.

Градоначальник добавил, что в этом перечне размещаются самые удачные разработки, чтобы любая промышленная компания могла бесплатно выбрать подходящую для себя инновацию.

Собянин сообщил о росте популярности столичного "Банка технологий"