Собянин: в столичном "Банке технологий" собрали более 400 инновационных разработок

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 400 инновационных разработок находятся в столичном реестре новейших технологических решений для промышленности "Банк технологий". Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"В сентябре 2020-го мы запустили сервис "Банк технологий" – реестр новейших технологических решений для промышленности. Он помогает бизнесу повысить производительность и качество продукции. Отбором и тестированием технологий занимается Городское агентство управления инвестициями", – написал мэр.

Градоначальник добавил, что в этом перечне размещаются самые удачные разработки, чтобы любая промышленная компания могла бесплатно выбрать подходящую для себя инновацию. В "Банке" есть шесть разделов, в том числе аппаратное и программное обеспечение. Реестр предлагает 3D-принтеры, систему управления складом, автопарки и многое другое.



Кроме того, с помощью раздела "Перспективные технологии" пользователь сможет найти разработки ведущих университетов России. В качестве примера Собянин привел РХТУ имени Менделеева. В вузе изобрели накопитель электроэнергии для электробусов, который помогает сократить время заряда транспорта.



Вместе с этим градоначальник добавил, что с января по апрель 2023 года в список попали 160 разработок.

Ранее Собянин заявил о создании уникального медицинского и промышленного оборудования в столице. Мэр отметил, что многие воспользовались новой мерой поддержки, компенсирующей расходы на получение патента на полезные модели и изобретения.

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