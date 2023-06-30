"Тройки" со "Смешариками" вновь появились в продаже в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематические "Тройки" с героями мультфильма "Смешарики" вновь появились в продаже. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Пассажирам очень понравились первые партии карт с героями популярного мультфильма. Поэтому мы решили снова порадовать вас "Тройками" с любимыми персонажами", – сказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Отмечается, что купить тематические карты можно на стойках "Живое общение", во флагманских сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине метро. Их тираж ограничен.

Изначально "Тройки" со "Смешариками" выпустили ко Дню защиты детей, 1 июня. Их можно было приобрести в кассах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии.

Также Дептранс Москвы и комплекс экономической политики выпустили тематические "Тройки", посвященные "зеленым" облигациям столицы. Подобные карты помогут жителям города больше узнать о проекте и его пользе, подчеркнул Ликсутов.

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