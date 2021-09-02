Собянин: попросили РЖД провести реконструкцию Сыромятнического тоннеля максимально бережно

В Москве реконструируют исторический трамвайный тоннель в Сыромятническом проезде. Городская транспортная система развивается, и нужно усилить конструкции, тем более, что сверху проходит МЦД-2.

Мэр поручил провести работы максимально бережно. Одну концепцию уже отвергли, потому что городу важно сохранить исторический облик тоннеля.

Подробнее о том, как он в итоге будет меняться, – в эфире телеканала Москва 24.