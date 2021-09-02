В Союзе пассажиров оценили идею бесплатных пересадок на наземном транспорте столицы

Москвичи начали пользоваться бесплатной пересадкой на наземном транспорте. Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков отметил, что те, кто ездят с пересадками на разных видах наземного транспорта, будут довольны.

"Пассажиры пересаживаются не только с метро на наземный транспорт и наоборот, как это было предусмотрено ранее существовавшими билетами 90 минут. Они могут ехать двумя, допустим, маршрутами наземного транспорта – одним доехать до метро, потом проехать на метро, потом снова пересесть на автобус или трамвай", – сказал Янков.

Он подчеркнул, что пассажирам нововведение позволяет существенно сэкономить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.