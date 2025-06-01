Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 14:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил сотрудников Мосводостока с юбилеем

Сергей Собянин поздравил сотрудников Мосводостока с юбилеем

Собянин сообщил о госпитализации пострадавших при крушении поезда в Брянской области

Сергей Собянин: 103 ученика творческих школ и колледжей стали лауреатами грантов

В столице подвели итоги конкурса для учителей "Педагоги года Москвы"

Итоги конкурса для учителей "Педагоги года Москвы" подвели в столице

Собянин поздравил Московскую службу спасения на воде с 150-летием

Собянин поздравил столичных спасателей с Днем пожарной охраны Москвы

Сергей Собянин утвердил планы развития навигации в городском транспорте Москвы

Собянин удвоил размер грантов для победителей конкурса "Открытая сцена"

Сергей Собянин рассказал, как московские студенты получают практические навыки

Предприятию "Мосводосток" исполнилось 50 лет. С юбилеем коллектив поздравил Сергей Собянин. По его словам, более 4,5 тысяч специалистов обеспечивают работу сложнейших водосточных сетей и гидротехнических сооружений столицы, следят за состоянием рек и водоемов.

Во флоте "Мосводостока" – 30 судов, включая катера, мусоросборщики, буксиры и плавучую брандвахту. Только за прошлый год команда собрала более 600 тонн плавающего мусора и ликвидировала около 140 загрязнений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоКарина Ильина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика