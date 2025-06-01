Сергей Собянин поздравил сотрудников Мосводостока с юбилеем

Предприятию "Мосводосток" исполнилось 50 лет. С юбилеем коллектив поздравил Сергей Собянин. По его словам, более 4,5 тысяч специалистов обеспечивают работу сложнейших водосточных сетей и гидротехнических сооружений столицы, следят за состоянием рек и водоемов.

Во флоте "Мосводостока" – 30 судов, включая катера, мусоросборщики, буксиры и плавучую брандвахту. Только за прошлый год команда собрала более 600 тонн плавающего мусора и ликвидировала около 140 загрязнений.

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