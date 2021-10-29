В электронных медкартах москвичей появится новый раздел

В электронных медицинских картах москвичей появится новый раздел. Он будет называться "Мой онкопаспорт". Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В новом разделе будет содержаться вся информация об имеющихся онкологических заболеваниях. Это позволит любому врачу, к которому попадет пациент, в деталях узнать, как человека лечили раньше.

Раздел доступен врачам-онкологам и самим пациентам. "Мой онкопаспорт" состоит из блоков "Диагноз" и "Документы". В первом собрана общая информация о болезни, во втором – документы по диагностике и лечению.

Кроме того, для пациентов с подозрением на онкологию работает проект "Персональный помощник". За каждым пациентом закрепляется специалист центров госуслуг, который помогает больному, например записаться к врачу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.