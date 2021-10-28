Большинство родителей поддержали экспресс-тестирование на COVID-19 в московских школах

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Большинство родителей поддержали экспресс-тестирование на коронавирус в московских школах, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента образования и науки Москвы Александра Молоткова.
"Больше 90% родителей поддерживают проведение такого тестирования. Надо отметить, что это все происходит исключительно для безопасности в этот сложный период времени", – сказал Молотков на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.
Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в столичных школах стартовало 14 октября. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, такая мера позволит не переводить школы на дистанционку.
Ранее главный педиатр столичного Депздрава Исмаил Османов поддержал экспресс-тестирование в московских школах, отметив, что выявление коронавируса у детей на ранней стадии поможет вовремя начать лечение и предотвратить тяжелое течение заболевания.
Более 90% родителей поддерживают экспресс-тестирование на ковид в школах Москвы
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