В Москве от коронавируса вакцинировали 1,2 млн пожилых людей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что в Москве вакцинацию от коронавируса прошли около 1,2 миллиона пожилых жителей. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 24".
Также заммэра отметила, что в столичных домах престарелых среди прошедших ревакцинацию не зафиксировано случаев коронавируса.
Уточняется, что 98% проживающих в московских домах престарелых прошли вакцинацию и ревакцинацию. У людей старшего возраста легкие побочные эффекты в виде повышения температуры или боли в месте укола проявлялись даже реже, чем у молодых людей.
Уже после первой вакцинации у подавляющего большинства выработались антитела. После повторной вакцинации летом этого года практически у всех выработались антитела, достаточные для защиты от коронавирусной инфекции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации от COVID-19 в России существенно выросли за последнее время.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о доле россиян, привитых первым компонентом вакцины от коронавируса. На сегодняшний день в среднем по стране доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа (80%. – Прим. ред.) составляет 67,8%.
Кремль не принимал решение об обязательной вакцинации на федеральном уровне
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