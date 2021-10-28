В Москве от коронавируса вакцинировали 1,2 млн пожилых людей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что в Москве вакцинацию от коронавируса прошли около 1,2 миллиона пожилых жителей. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 24".

Также заммэра отметила, что в столичных домах престарелых среди прошедших ревакцинацию не зафиксировано случаев коронавируса.

Уточняется, что 98% проживающих в московских домах престарелых прошли вакцинацию и ревакцинацию. У людей старшего возраста легкие побочные эффекты в виде повышения температуры или боли в месте укола проявлялись даже реже, чем у молодых людей.

Уже после первой вакцинации у подавляющего большинства выработались антитела. После повторной вакцинации летом этого года практически у всех выработались антитела, достаточные для защиты от коронавирусной инфекции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации от COVID-19 в России существенно выросли за последнее время.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о доле россиян, привитых первым компонентом вакцины от коронавируса. На сегодняшний день в среднем по стране доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа (80%. – Прим. ред.) составляет 67,8%.