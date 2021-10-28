В Кремле заявили о росте темпов вакцинации от коронавируса в РФ

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Темпы вакцинации от COVID-19 в России существенно выросли за последнее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что рост не прекратится.

"Темпы вакцинации пошли вверх, слава богу. Хочется надеяться, что не ослабнет эта тенденция с завершением режима нерабочих дней. Но сейчас существенно возросли темпы, что хорошо для всех нас", – цитирует представителя Кремля RT.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о доле россиян, привитых первым компонентом вакцины от коронавируса. На сегодняшний день в среднем по стране доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа (80%. – Прим. ред.) составляет 67,8%.

В России выявлено 8 392 697 случаев коронавируса. За весь период умерли 235 057 человек, выздоровели 7 272 053.

