Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:45

В Москве начали отбор подростков на II этап испытаний вакцины от ковида

медицина общество дети видео Ксения Чепенко

Предварительный отбор добровольцев среди подростков от 12 до 17 лет для второго этапа испытаний вакцины от коронавируса начался в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В настоящее время в Москве проводится исследование безопасности и эффективности вакцины "Гам-Ковид-Вак М" ("Спутник V") для детского населения. В I этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних (56 мальчиков и 43 девочки) в возрасте 12–17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца. В настоящее время проводится предварительный отбор добровольцев на второй этап исследования", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что объем введенного препарата составляет 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать