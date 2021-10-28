В Москве начали отбор подростков на II этап испытаний вакцины от ковида

Предварительный отбор добровольцев среди подростков от 12 до 17 лет для второго этапа испытаний вакцины от коронавируса начался в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В настоящее время в Москве проводится исследование безопасности и эффективности вакцины "Гам-Ковид-Вак М" ("Спутник V") для детского населения. В I этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних (56 мальчиков и 43 девочки) в возрасте 12–17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца. В настоящее время проводится предварительный отбор добровольцев на второй этап исследования", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что объем введенного препарата составляет 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых.