В Москве вакцинацию от COVID-19 ежедневно проходят около 27 тыс человек

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице растет число желающих привиться от коронавируса. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 24".
По словам представителя мэрии, ежедневно процедуру проходят порядка 27 тысяч человек.
"С прошлой недели мы наблюдаем рост желающих вакцинироваться и, что самое важное, поставить прививку повторно через 6 месяцев. На сегодняшний день у нас в среднем вакцинируются 26–27 тысяч человек, из них повторно – 7–8 тысяч", – заявила Ракова.
С нынешней недели, как добавила заммэра, мощности вакцинации в Москве будут расширены для приема до 35 тысяч посетителей.
Сделать прививку от коронавирусной инфекции в Москве можно в 100 городских поликлиниках, в 20 торговых центрах и центрах госуслуг, в ГУМе, "Лужниках" (сектор Д), 15 поликлинических отделениях при больницах в ТиНАО.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, за последнее время темпы вакцинации от COVID-19 в России существенно выросли. Представитель Кремля выразил надежду на то, что такая тенденция сохранится и по завершении режима нерабочих дней.
В России за последние сутки выявили 40 096 случаев коронавируса, скончались 1 159 пациентов. В Москве за тот же период подтвердили 8 440 новых случаев COVID-19.
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