В Москве сеть экспресс-тестирования на COVID-19 расширят до 70 точек

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В столице 29 октября откроется еще 20 точек экспресс-тестирования на коронавирус в общественных местах. Таким образом, их общее количество составит 70, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
По ее словам, в Москве ежедневно экспресс-тестирование проходят 5–7 тысяч человек. Всего провели свыше 80 тысяч тестов.
"На сегодняшний день мы видим, что если быстрый тест положительный, то он подтверждается ПЦР в 70% случаев", – рассказала Ракова, добавив, что с помощью экспресс-тестирования удалось выявить более 2,5 тысячи заболевших, чей диагноз подтвердился ПЦР.
Заммэра добавила, что все пункты экспресс-тестирования продолжат работу в период с 28 октября по 7 ноября включительно.
С 29 октября сдать экспресс-тест на коронавирус можно будет еще в 15 центрах госуслуг:
Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой сделать ПЦР-тестирование на коронавирус в России бесплатным, чтобы снять с работодателей данные расходы. Такое предложение было направлено председателю федерального Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой.
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