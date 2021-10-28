В Москве сеть экспресс-тестирования на COVID-19 расширят до 70 точек

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице 29 октября откроется еще 20 точек экспресс-тестирования на коронавирус в общественных местах. Таким образом, их общее количество составит 70, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".

По ее словам, в Москве ежедневно экспресс-тестирование проходят 5–7 тысяч человек. Всего провели свыше 80 тысяч тестов.

"На сегодняшний день мы видим, что если быстрый тест положительный, то он подтверждается ПЦР в 70% случаев", – рассказала Ракова, добавив, что с помощью экспресс-тестирования удалось выявить более 2,5 тысячи заболевших, чей диагноз подтвердился ПЦР.

Заммэра добавила, что все пункты экспресс-тестирования продолжат работу в период с 28 октября по 7 ноября включительно.



С 29 октября сдать экспресс-тест на коронавирус можно будет еще в 15 центрах госуслуг:

Центре госуслуг района Басманный (Центросоюзный переулок, дом 13, строение 3)

Центре госуслуг района Гагаринский (Вавилова улица, дом 81, корпус 1)

Центре госуслуг района Котловка (Нахимовский проспект, дом 25А)

Центре госуслуг района Обручевский (Ленинский проспект, дом 103)

Центре госуслуг района Северное Медведково (Полярная улица, дом 31, строение 1)

Центре госуслуг района Преображенское (Малая Черкизовская улица, дом 14)

Центре госуслуг района Сокольники (Стромынка улица, дом 2)

Центре госуслуг района Войковский (Космонавта Волкова улица, дом 10, строение 1)

Центре госуслуг района Дмитровский (Лобненская улица, дом 4А)

Центре госуслуг районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино (Ленинградское шоссе, дом 108)

Центре госуслуг района Орехово-Борисово Северное (Ясеневая улица, дом 8)

Центре госуслуг района Орехово-Борисово Южное (Каширское шоссе, дом 144, корпус 3)

Центре госуслуг района Нагатинский Затон (Нагатинская улица, дом 27)

Дополнительном офисе центра госуслуг района Выхино-Жулебино (Ташкентская улица, дом 21)

Центре госуслуг района Капотня (улица Капотня 2-й квартал, дом 22).

Метро "Тверская-Пушкинская" (рядом с турникетами, выход 2–4)

Метро "Маяковская" (рядом с турникетами, выход 1)

Метро "Тургеневская" (рядом с кассами, выход 3–5)

Метро "Хорошёвская" (западный вестибюль, выход 1–4)

Метро "Третьяковская" (перед стеклянными дверями, выход 2).

Также с пятницы пройти экспресс-тестирование можно будет в вестибюлях 5 станций метро:Сделать экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Для этого понадобится паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии.

Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой сделать ПЦР-тестирование на коронавирус в России бесплатным, чтобы снять с работодателей данные расходы. Такое предложение было направлено председателю федерального Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой.