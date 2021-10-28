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Москва 24

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Общество

17:17

В Москве сеть экспресс-тестирования на COVID-19 расширят до 70 точек

медицина город общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице 29 октября откроется еще 20 точек экспресс-тестирования на коронавирус в общественных местах. Таким образом, их общее количество составит 70, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".

По ее словам, в Москве ежедневно экспресс-тестирование проходят 5–7 тысяч человек. Всего провели свыше 80 тысяч тестов.

"На сегодняшний день мы видим, что если быстрый тест положительный, то он подтверждается ПЦР в 70% случаев", – рассказала Ракова, добавив, что с помощью экспресс-тестирования удалось выявить более 2,5 тысячи заболевших, чей диагноз подтвердился ПЦР.

Заммэра добавила, что все пункты экспресс-тестирования продолжат работу в период с 28 октября по 7 ноября включительно.

С 29 октября сдать экспресс-тест на коронавирус можно будет еще в 15 центрах госуслуг:

  • Центре госуслуг района Басманный (Центросоюзный переулок, дом 13, строение 3)
  • Центре госуслуг района Гагаринский (Вавилова улица, дом 81, корпус 1)
  • Центре госуслуг района Котловка (Нахимовский проспект, дом 25А)
  • Центре госуслуг района Обручевский (Ленинский проспект, дом 103)
  • Центре госуслуг района Северное Медведково (Полярная улица, дом 31, строение 1)
  • Центре госуслуг района Преображенское (Малая Черкизовская улица, дом 14)
  • Центре госуслуг района Сокольники (Стромынка улица, дом 2)
  • Центре госуслуг района Войковский (Космонавта Волкова улица, дом 10, строение 1)
  • Центре госуслуг района Дмитровский (Лобненская улица, дом 4А)
  • Центре госуслуг районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино (Ленинградское шоссе, дом 108)
  • Центре госуслуг района Орехово-Борисово Северное (Ясеневая улица, дом 8)
  • Центре госуслуг района Орехово-Борисово Южное (Каширское шоссе, дом 144, корпус 3)
  • Центре госуслуг района Нагатинский Затон (Нагатинская улица, дом 27)
  • Дополнительном офисе центра госуслуг района Выхино-Жулебино (Ташкентская улица, дом 21)
  • Центре госуслуг района Капотня (улица Капотня 2-й квартал, дом 22).

Также с пятницы пройти экспресс-тестирование можно будет в вестибюлях 5 станций метро:

  • Метро "Тверская-Пушкинская" (рядом с турникетами, выход 2–4)
  • Метро "Маяковская" (рядом с турникетами, выход 1)
  • Метро "Тургеневская" (рядом с кассами, выход 3–5)
  • Метро "Хорошёвская" (западный вестибюль, выход 1–4)
  • Метро "Третьяковская" (перед стеклянными дверями, выход 2).

Сделать экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Для этого понадобится паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии.

Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой сделать ПЦР-тестирование на коронавирус в России бесплатным, чтобы снять с работодателей данные расходы. Такое предложение было направлено председателю федерального Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой.

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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