Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Общество

Новости часа: институт иммунологии ФМБА рассказал о вакцине от аллергии на пыльцу березы

Новости часа: институт иммунологии ФМБА рассказал о вакцине от аллергии на пыльцу березы

"Актуальный репортаж": опасный грибок обнаружили в больницах США

Собянин заявил, что 17 объектов здравоохранения построят в ТиНАО в ближайшие пять лет

В столичном здравоохранении расширилось число направлений с применением ИИ

"Актуальный репортаж": борщевику нашли медицинское применение

Новости часа: количество направлений медицины c использованием ИИ за год выросло вдвое

Новости часа: регионы РФ смогут определять максимально допустимую долю расходов на ЖКХ

"Актуальный репортаж": главный фтизиатр столицы заявила, что пробу Манту можно мочить

Собянин: нейросети помогают столичным медикам искать патологии по 20 направлениям

Новости часа: Мишустин заявил о росте продаж отечественных лекарств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доклинические исследования российской вакцины от аллергии на пыльцу березы завершатся до конца года. Об этом сообщили в Институте иммунологии ФМБА.

В Москве приобрести участки под строительство частных домов теперь можно онлайн. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

В трех районах на северо-востоке столицы проведут капитальный ремонт трамвайных путей. Об этом заявили в Москомэкспертизе.

Читайте также
медицинаобществоэкономикагородвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика