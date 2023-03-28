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Новости часа: институт иммунологии ФМБА рассказал о вакцине от аллергии на пыльцу березы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доклинические исследования российской вакцины от аллергии на пыльцу березы завершатся до конца года. Об этом сообщили в Институте иммунологии ФМБА.
В Москве приобрести участки под строительство частных домов теперь можно онлайн. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
В трех районах на северо-востоке столицы проведут капитальный ремонт трамвайных путей. Об этом заявили в Москомэкспертизе.