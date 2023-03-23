"Актуальный репортаж": ученые начали работу над лекарством от рака, созданным из борщевика

В России ученые начали работу над лекарством от рака, созданным из борщевика. Оказалось, что вещества, которые вызывают ожоги кожи, способны остановить деление раковых клеток.

По данным Минздрава, в РФ проживают более 4 миллионов человек с онкологией на различных стадиях. Поэтому огромные силы научных институтов и медицинских учреждений задействованы в данной ситуации.

На какой стадии разработка? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.