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Общество

"Актуальный репортаж": ученые начали работу над лекарством от рака, созданным из борщевика

"Актуальный репортаж": ученые начали работу над лекарством от рака, созданным из борщевика

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В России ученые начали работу над лекарством от рака, созданным из борщевика. Оказалось, что вещества, которые вызывают ожоги кожи, способны остановить деление раковых клеток.

По данным Минздрава, в РФ проживают более 4 миллионов человек с онкологией на различных стадиях. Поэтому огромные силы научных институтов и медицинских учреждений задействованы в данной ситуации.

На какой стадии разработка? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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