13:45Общество
"Актуальный репортаж": ученые начали работу над лекарством от рака, созданным из борщевика
В России ученые начали работу над лекарством от рака, созданным из борщевика. Оказалось, что вещества, которые вызывают ожоги кожи, способны остановить деление раковых клеток.
По данным Минздрава, в РФ проживают более 4 миллионов человек с онкологией на различных стадиях. Поэтому огромные силы научных институтов и медицинских учреждений задействованы в данной ситуации.
На какой стадии разработка? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.