Врачи в Москве спасли мужчину с синдромом "банкетного пищевода"
Хирурги института скорой помощи имени Склифосовского впервые применили уникальную методику для спасения пациента с угрожающим жизни "банкетным" разрывом пищевода, который случился у него рядом с сердцем и аортой, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Врачи провели малоинвазивную операцию через три небольших прокола. С помощью инструментов хирурги ушили разрыв длиной 3 сантиметра, избегая повреждения жизненно важных органов.
