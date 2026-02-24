Форма поиска по сайту

24 февраля, 10:45

Общество

Врачи в Москве спасли мужчину с синдромом "банкетного пищевода"

Врачи в Москве спасли мужчину с синдромом "банкетного пищевода"

Хирурги института скорой помощи имени Склифосовского впервые применили уникальную методику для спасения пациента с угрожающим жизни "банкетным" разрывом пищевода, который случился у него рядом с сердцем и аортой, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Врачи провели малоинвазивную операцию через три небольших прокола. С помощью инструментов хирурги ушили разрыв длиной 3 сантиметра, избегая повреждения жизненно важных органов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Евгения МирошкинаСтанислав Кулик

