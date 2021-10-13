Бесплатное тестирование на COVID-19 стартует в 10 московских школах

Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус стартует в 10 московских школах. Проверять учеников будут каждые 2 недели. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она особо подчеркнула, что власти города не хотят вводить дистанционное обучение. Это крайняя мера, поэтому город пробует другие возможные механизмы борьбы с ковидом.

Такая мера распространена в других странах. В качестве примера привели Великобританию, Австрию и некоторые земли Германии.

Каждый ученик с 1-го по 11-й класс, а также дошкольники будут проходить тестирование раз в 2 недели. Анализы проводит медицинский персонал либо сами сотрудники школ, которых этому обучили.

Старшеклассники смогут самостоятельно сдавать мазок под наблюдением специалистов, так же, как и родители младших детей. Либо им нужно будет предоставлять отрицательные результаты ПЦР, полученные в медицинских учреждениях.

Процедура экспресс-тестирования в школах займет примерно 25 минут. Все по расписанию – для каждого класса и группы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.