Daily Express извинилась за статью о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca

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Британская газета Daily Express извинилась за материал о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca для создания вакцины "Спутник V".

"В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что "согласно новым сообщениям, Россия скопировала формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины". Мы обратили внимание, что это ошибочная информация, так как разработчик вакцины Sputnik V – Центр Гамалеи – публично известен", – говорится в сообщении газеты.

Издание также признало, что в статье были и другие недостоверные сведения. Газета опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций в качестве извинения.

Ранее в РФПИ прокомментировали статью о краже данных о вакцине AstraZeneca, опубликованную в The Sun. Статья продвигается противниками одной из наиболее эффективных и безопасных вакцин против коронавируса, подчеркнули в РФПИ. Там также назвали данную ситуацию неэтичной, поскольку она вредит глобальным усилиям по вакцинации.

