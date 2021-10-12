Онищенко оценил статью The Sun о получении Россией данных о вакцине AstraZeneca

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко объявил войну британской желтой газете The Sun. На днях в этом издании появилась статья о том, что российские спецслужбы выкрали формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую разработала британско-шведская компания.

По данным таблоида, похищенная информация использовалась для создания российского препарата "Спутник V". Онищенко статью раскритиковал. Он посоветовал журналистам The Sun пройти психиатрическое обследование, а сотрудникам британской разведки MI-6 уйти в отставку в связи с профнепригодностью.

Ранее статью прокомментировал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского президента отметил, что The Sun – глубоко ненаучное издание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.