Экспериментальная вакцина от рака будет предназначена для пациентов с меланомой

Первыми пациентами, которые смогут получить экспериментальную вакцину от рака, станут больные меланомой. Препарат станет доступен уже этой осенью. Его создали российские ученые.

По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина является персонализированной, то есть делается для каждого пациента полностью индивидуально.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.