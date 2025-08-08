08 августа, 12:15Общество
Экспериментальная вакцина от рака будет предназначена для пациентов с меланомой
Первыми пациентами, которые смогут получить экспериментальную вакцину от рака, станут больные меланомой. Препарат станет доступен уже этой осенью. Его создали российские ученые.
По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина является персонализированной, то есть делается для каждого пациента полностью индивидуально.
