Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 12:15

Общество

Экспериментальная вакцина от рака будет предназначена для пациентов с меланомой

Экспериментальная вакцина от рака будет предназначена для пациентов с меланомой

Собянин объявил об открытии нового филиала поликлиники "Троицкая" в Коммунарке

Первые пациенты получат экспериментальную вакцину от рака уже осенью

Почти 70 тысяч москвичей прошли обследование ЖКТ

Собянин рассказал о новом проекте по проактивным эндоскопическим исследованиям

В России предложили создать реестр врачей-блогеров

Собянин: более 700 тыс исследований проведено в эндоскопических центрах Москвы

Собянин: более 700 тыс исследований проведено в эндоскопических центрах Москвы

Собянин рассказал, как в Москве лечат пациентов с тромбоэмболией легочной артерии

Московские врачи спасли новорожденных тройняшек с критической нехваткой веса

Первыми пациентами, которые смогут получить экспериментальную вакцину от рака, станут больные меланомой. Препарат станет доступен уже этой осенью. Его создали российские ученые.

По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина является персонализированной, то есть делается для каждого пациента полностью индивидуально.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинаобществовидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаЕлена Любимова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика