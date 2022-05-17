В прокат выйдет первая серия сериала "Нулевой пациент" 19 мая

19 мая выходит первая серия "Нулевого пациента" с Никитой Ефремовым. По сюжету молодой врач Кирсан Аюшев делает немыслимое по советским временам предположение. Симптомы у детей очень напоминают новую неизученную болезнь – ВИЧ-инфекцию.

Кирсан тайком отправляет анализы в Москву. И уважаемый столичный специалист Дмитрий Гончаров подтверждает опасения. Теперь героям предстоит найти нулевого пациента с которого все началось.

В основе сюжета реальная вспышка ВИЧ в Калмыкии в городе Элиста. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.