Новый павильон "Мосфильма" сдадут в сентябре

На "Мосфильме" ждут грандиозного открытия. В сентябре должны достроить новый киноконцертный комплекс и съемочный павильон № 17.

Работы ведут быстрее, чем планировали. В результате на одной из самых больших киностудий Европы появится огромное съемочное пространство, таких в ее истории еще не было. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.