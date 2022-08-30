Ford Mustang прошел по Москве-реке

Несогласованный автопробег, правда, только из одного участника прошел на Москве-реке. Прямо по воде, мимо памятника Петру Первому, промчался Ford Mustang. Машина едва касалась воды – будто автомобиль-амфибия на воздушной подушке.

Ford Mustang прибыл из Санкт-Петербурга. Там над обычным катером поработали мастера тюнинга. Они установили на лодку кузов из стекловолокна и прикрутили имитацию колес. Впрочем, шутку оценили не все. За машиной отправили патрульный катер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.