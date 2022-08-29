Специалисты рассказали о нестандартной аренде жилья

В Калифорнии мужчина попытался построить арендный бизнес в собственной машине – сто долларов за ночь на заднем сидении. Без удобств и Wi-Fi. В Москве решили провести похожий эксперимент, где тысячи человек ежедневно ищут жилье для съема. Предложили взять в аренду микроавтобус ниже минимальной ставки за однокомнатную квартиру.

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