100 тыс россиян воспользовались программой туристического кешбэка за несколько дней

Всего за несколько дней с начала программы туристического кешбэка в России им воспользовались 100 тысяч человек. Продажи выросли до 2,5 раза. Бронируют не только на бархатный сезон, но и на горнолыжные курорты на ноябрь и декабрь.

Нововведение этого года – повышенный кешбэк при бронировании напрямую участвующих в программе отелей и санаториев на Дальнем Востоке. Если заказывать номера там, вернуть могут до 40 тысяч рублей. Уже забронировано туров и гостиниц более чем на 2,5 миллиарда рублей.

Особой популярностью, как сообщают в Ростуризме, пользуются санатории и круизы. Программа будет действовать до 10 сентября. Но, если запланированная на кешбэк сумма в три миллиарда будет выбрана туристами раньше, ее завершат заранее. Сейчас уже выбрано около 500 миллионов рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.