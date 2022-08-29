Рок-группа "Парк Горького" выступила в новом составе в Москве

Рок-группа "Парк Горького" впервые выступила в новом составе в Москве на фестивале российского рока. Он был приурочен к 35-летию центра музыканта Стаса Намина.

Участники коллектива уже записывают новый альбом и планируют гастрольный тур. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.