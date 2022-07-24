Не менее 16 человек погибли при крушении лодки с мигрантами возле Багамских островов – СМИ

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16 человек погибли при крушении лодки с мигрантами недалеко от Багамских островов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на власти.

Уточняется, что на небольшой лодке люди плыли с Гаити в Соединенные Штаты мимо Багамских островов. Лодка перевернулась в 11 километрах от острова Нью Провиденс.

Как сообщила министр по вопросам миграции Кита Белла, в результате ЧП 21 человеку удалось выжить. Конкретное число мигрантов, которые были в лодке до ее крушения, пока не известно.

Ранее прогулочный теплоход затонул на Волге в Татарстане. На борту находилось 34 пассажира, все они были спасены и доставлены на берег.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба".