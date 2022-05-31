В США в продаже появились пуленепробиваемые ранцы для школьников

Пуленепробиваемые рюкзаки становятся хитом в США после стрельбы в Техасе.

Так, одна из американских компаний может похвастаться 300-процентным приростом покупок, а оборот еще одного лидера рынка увеличился и вовсе на 800%.

Выложив от 150 до 250 долларов, покупатель получает полноценную броню. Владелец одной из фирм-производителей в прошлом – сотрудник секретной службы, охранник четырех президентов США. Он утверждает, что заплечный аксессуар обеспечивает броню, равную той, что обеспечивается главам государств. При необходимости рюкзак можно разделить на две части и он станет жилетом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.