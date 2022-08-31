Свыше 55 тыс участников зарегистрировались в проекте "Город заданий"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Свыше 55 тысяч человек присоединились к проекту "Город заданий", благодаря которому жители столицы делают Москву комфортнее, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, горожане помогают контролировать работу различных служб, участвуют в экологических, спортивных и других акциях.

"Участниками проекта стали больше 55 тысяч человек. Они не только делают город лучше, но и помогают обучать нейросеть. Впоследствии система сама сможет выявлять участки, требующие внимания профильных городских служб. Уже сейчас искусственный интеллект умеет находить 20 типов недочетов, включая неубранные территории и ямы на дорогах", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что на сайте проекта доступно свыше 300 онлайн- и офлайн-заданий. Первые составляют от 10 до 30% от общего количества. Так, в задании "Чистый город" участникам нужно найти и указать тот или иной недочет на фотографиях.

Среди офлайн-заданий – "Фотосъемка для участия в акции "Мой двор" проекта "Активный гражданин". Так, участникам нужно сделать фото в своем дворе.

За выполнение заданий пользователям начисляются баллы. Их можно обменять на призы и подарки. Также баллы можно перевести на благотворительность.

Ранее на сайте проекта "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное предстоящему Дню города. Самыми популярными оказались мероприятия в парках культуры и отдыха, концерты и театрализованные представления.

Так, 49% жителей хотели бы, чтобы в День города мероприятия провели в парках культуры и отдыха. Еще 35% респондентов проголосовали за концерты живой музыки, 30% предпочли бы посетить театрализованные представления. В 2022 году Москва отметит 875-летие. Празднование Дня города пройдет с 10 по 11 сентября.