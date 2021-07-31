На ВДНХ подготовили праздничные мероприятия к 82-летию выставки

В честь своего 82-летия ВДНХ подготовила праздничные мероприятия, которые пройдут 31 июля и 1 августа.

В субботу и воскресенье посетители смогут увидеть мотоциклистов почетного эскорта ФСО России. Зрелищные выступления пройдут у павильонов № 53 и 54.

Гостей ждут экскурсии и интеллектуальные игры, концерты и спортивные активности, мастер-классы и спектакли. Наиболее зрелищными станут показательные выступления мотоциклистов и заезды ретромашин.

31 июля на протяжении всего дня в Зеленом театре будут звучать хиты популярных групп и исполнителей. В числе участников – коллективы "Мохито", Tim3bomb, Артем Качер и Ternovoy. В воскресенье здесь же пройдет одно из финальных мероприятий VI Международного фестиваля искусств "Вдохновение".