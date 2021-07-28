На ВДНХ подготовили развлекательную программу к 82-летию выставки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В честь своего 82-летия ВДНХ подготовила праздничные мероприятия, которые пройдут 31 июля и 1 августа. Информация об этом опубликована на сайте выставки.
Гостей ждут экскурсии и интеллектуальные игры, концерты и спортивные активности, мастер-классы и спектакли. Наиболее зрелищными станут показательные выступления мотоциклистов и заезды ретромашин.
В честь дня рождения выставки пары, которые заключат брак 30 июля в павильоне "Космос" и 31 июля во Дворце бракосочетания на ВДНХ, получат сертификаты на посадку именных деревьев в саду молодоженов.
В праздничные дни особенным образом будет работать фонтан "Каменный цветок". Изменится рисунок струй, а потоки воды будут образовывать ряд чередующихся фигур. Так фонтан выглядел в середине 1950-х годов после открытия.
Большинство мероприятий проводится бесплатно по предварительной регистрации. Зарегистрироваться и ознакомиться с программой торжеств можно по ссылке.
Спецпрограмму подготовил Музей гаража особого назначения ФСО России. 31 июля пройдет торжественный заезд мотоциклистов почетного эскорта от музея по кольцевой дороге ВДНХ. В течение двух дней у павильонов № 53, 54 будут проходить показательные выступления этого подразделения.
Также 31 июля Музей транспорта Москвы совместно с проектом "Автокультура" организует заезд ретроавтомобилей по кольцевой дороге от Октябрьской площади до площади Промышленности.
Центр "Космонавтика и авиация" подготовил тур "Между небом и землей", посвященный истории павильона с 1939 года до наших дней, а также еще несколько тематических экскурсий.
Праздничные мероприятия пройдут и в центре славянской письменности "Слово", а также в музее ВДНХ.
Для поклонников интеллектуального досуга будет доступен мастер-класс "Литературные прогулки по ВДНХ", лекция о фитотерапии и лекарственных растениях, экскурсия "Удивительный мир пчел". В открытом уличном лектории Музея кино 1 августа в 15:00 состоится лекция "ВДНХ в кино".
В рамках празднования запланированы и спортивные мероприятия. 31 июля у 3-го Каменского пруда и 1 августа у шахматного клуба пройдут тренировки по традиционной китайской гимнастике цигун, а на площадке в парке "Останкино" будет возможно присоединиться к мастер-классам по танцам в стиле хип-хоп.
31 июля на протяжении всего дня в Зеленом театре будут звучать хиты популярных групп и исполнителей. В числе участников – коллективы "Мохито", Tim3bomb, Артем Качер и Ternovoy. На следующий день здесь же пройдет одно из финальных мероприятий VI Международного фестиваля искусств "Вдохновение".
Ранее сообщалось, что на ВДНХ промыли фонтан "Золотой колос". Специалисты "Гормоста" вручную промыли мозаики из смальты. Для очистки верхней части фонтана были привлечены промышленные альпинисты.
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