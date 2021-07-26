Театр "Ленком" введет вход по QR-кодам на все спектакли с ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Московский театр "Ленком Марка Захарова" введет вход для зрителей по QR-кодам на ряд спектаклей в октябре, а с ноября это коснется всех спектаклей. Об этом говорится в сообщении театра в Instagram.
Как уточняется, спектакли 1, 10 и 16 октября, а также все спектакли с ноября будут проходить в формате COVID-free.
"Для посещения указанных мероприятий, помимо билетов, необходимо будет предъявить паспорт с соответствующим ему QR-кодом, свидетельствующим либо о прививке от коронавируса, либо о том, что вы переболели им в последние шесть месяцев, либо отрицательным ПЦР-тестом, сданным не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия", – говорится в сообщении.
Дополнительные условия по поводу предъявления QR-кода и паспорта будут действовать при 100% заполняемости зала.
Ранее стало известно, что столичные музеи выступили с инициативой создать у себя COVID-free-зоны. Для того чтобы попасть туда, посетителям будет нужно предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест.
За последние сутки в России выявили 23 239 новых случаев коронавируса в 84 регионах. По данным Оперштаба, клинических проявлений не было в 2 137 (9,2%) случаях.
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