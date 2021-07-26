Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в России выявили 23 239 новых случаев коронавируса в 84 регионах. По данным Оперштаба, клинических проявлений не было в 2 137 (9,2%) случаях.

На Москву пришлось 2 629 случаев, на Московскую область – 2 161, на Санкт-Петербург – 1 929, на Нижегородскую область – 529, на Свердловскую область – 494, на Красноярский край – 483, на Воронежскую область – 478, на Пермский край – 426, на Ростовскую область – 391, на Республику Крым – 389, на Иркутскую область – 389, на Омскую область – 371, на Самарскую область – 335, на Хабаровский край – 326, на Челябинскую область – 321.

Всего в России зарегистрировано 6 149 780 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе – 0%, в Москве – 0,18%, Орловской области – 0,21%.



За последние сутки подтверждено 727 смертей, за все время пандемии умер 154 601 человек. За минувшие 24 часа выписали 16 200 человек, за все время – 5 506 843.

Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора предложили быстрый и недорогой способ контролировать мутации коронавируса.

Специалисты обратили внимание, что сейчас геном вируса расшифровывают целиком, что достаточно сложно и дорого. В то же время от этого можно отказаться в пользу "чтения" лишь той части вируса, мутации в которой влияют на важные эпидемиологические свойства SARS-CoV-2.