Москва онлайн покажет шоу велоэкстремалов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

31 июля зрители Москвы онлайн увидят шоу велоэкстремалов во дворе Института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка".

Зрителей ждут трюки на рампах, опасные прыжки через людей и преодоление всевозможных препятствий. В числе участников выступят создатель велосипедного представления "Крутое шоу" и веломеханик Виктор Дарийчук, а также бронзовый призер чемпионата России 2015 года по BMX DIRT Максим Новоселов.

Мероприятие пройдет в рамках велофестиваля, на котором встретятся поклонники велосипедного спорта. 31 июля во дворе "Стрелки" будут проходить дискуссии и мастер-классы, будет работать веломастерская и проводиться техосмотр.

Смотрите прямую трансляцию 31 июля в 19:25 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.