В Москве учреждения культуры могут проводить COVID-free-мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичных учреждениях культуры может появиться система QR-кодов для посетителей. Об этом говорится в приказе главы московского департамента культуры Александра Кибовского, опубликованном на сайте мэра.

В документе уточняется, что учреждения должны ограничить количество зрителей до 50% от общей заполняемости зала при проведении культурно-досуговых или зрелищных мероприятий. Количество гостей не должно превышать 500 человек.

Но данные ограничения не применяются, если при организации доступа всех посетителей применяются QR-коды. Кроме того, зрители с кодами смогут находится в помещениях без масок и перчаток.

Ранее стало известно, что столичные музеи выступили с инициативой создать у себя COVID-free-зоны. Для того чтобы попасть туда, посетителям будет нужно предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест.