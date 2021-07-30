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В Москве разрешили проводить спортивные мероприятия с участием 3 тыс зрителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента спорта.
"Мы проинформировали организаторов мероприятий о такой возможности, ближайшие мероприятия будут проходить в присутствии зрителей в соответствии с этим предложением", – отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что столичное управление Роспотребнадзора передало соответствующее предложение правительству Москвы.
Оно последовало сразу после расчета показателей по заболеваемости коронавируса за две последние календарные недели. В число показателей входят коэффициент распространения инфекции, темпы прироста заболеваемости за неделю и охват ПЦР-тестирования среди населения.
Первое спортивное мероприятие, на которое допустят не более трех тысяч человек, состоится 31 июля на "ВЭБ-Арене", где в рамках второго тура Российской Премьер-лиги состоится матч между ЦСКА и "Локомотивом".
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