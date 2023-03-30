Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Новости Московского транспорта". В ней зрителям рассказывают о полезных сервисах, новых маршрутах и изменениях на дорогах столицы.

Например, строительство северного дублера Кутузовского проспекта планируют завершить в 2023 году. С его запуском улучшится дорожная ситуация в нескольких районах на западе Москвы, где живут примерно 700 тысяч человек. Впервые в России дорожная инфраструктура строится на 100% за счет частного инвестора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.