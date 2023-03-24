Собянин рассказал о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Фото: stroi.mos.ru

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта может быть завершено в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Собянин пояснил, что Северный дублер Кутузовского шоссе является полностью инвестиционным проектом. Будущее сооружение мэр назвал уникальным и грандиозным.

"Сити" (деловой центр "Москва-Сити". – Прим. ред.) активно развивается, кругом идет стройка, возводятся высотные здания, и, конечно, району требуется новая дорожная инфраструктура, и люди ждут, пока проект запустится. Так что в этом году проект должен быть закончен", – сообщил Собянин в ходе осмотра работ по строительству новой трассы.

Мэр пояснил, что Северный дублер разгрузит Можайское шоссе, Кутузовский проспект, МКАД, а также улучшит транспортную доступность для почти 700 тысяч человек, проживающих в близлежащих районах. Проезд по трассе будет безостановочным и комфортным благодаря системе онлайн-оплаты.

Строительная готовность Северного дублера составляет 75%, сообщил генеральный директор АО "Новая концессионная компания" Денис Янев. Систему онлайн-оплаты начнут тестировать в мае, к июлю она может быть уже готова к работе. Система будет работать на основе отечественных составляющих.

Работы по строительству дублера начались в 2019 году. Объем инвестиций в проект составит 65 миллиардов рублей. Общая протяженность дороги составит более 20 километров. После открытия трассы водители смогут сэкономить в пути от М1 до "Москва-Сити" порядка 17 минут.

Всего в 2023 году власти Москвы планируют построить 96,6 километра дорог, 38 искусственных сооружений и 21 пешеходный переход.

До этого Собянин сообщил, что за 11 лет в ТиНАО удалось построить более 360 километров дорог. В 2023 году планируется завершить формирование основного транспортного каркаса ТиНАО, в 2024 – ввести в эксплуатацию еще 70 километров дорог.



Больше 360 км дорог построили в ТиНАО почти за 11 лет – Собянин

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