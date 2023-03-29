Пешеходный бульвар с арт-объектами появится в районе Марьина Роща

Пешеходный бульвар с зелеными насаждениями и арт-объектами появится в районе Марьина Роща. Его протяженность составит 155 метров. В числе новых точек притяжения – площадка со световыми деревьями. Арт-объект назвали "Фоточка", он предназначен для любителей красивых фотографий в соцсетях.

Также на бульваре поставят стойки с качелями и гамаками для отдыха, а в зеленых зонах установят деревянный настил с клумбами. Центром станет скамья бионической формы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.