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Пешеходный бульвар с арт-объектами появится в районе Марьина Роща

Пешеходный бульвар с арт-объектами появится в районе Марьина Роща

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Пешеходный бульвар с зелеными насаждениями и арт-объектами появится в районе Марьина Роща. Его протяженность составит 155 метров. В числе новых точек притяжения – площадка со световыми деревьями. Арт-объект назвали "Фоточка", он предназначен для любителей красивых фотографий в соцсетях.

Также на бульваре поставят стойки с качелями и гамаками для отдыха, а в зеленых зонах установят деревянный настил с клумбами. Центром станет скамья бионической формы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
городблагоустройствовидеоАнастасия Бородина
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