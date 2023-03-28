Половодье в столичном регионе продлится до выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что высокое половодье в Московском регионе продлится до выходных, 1 и 2 апреля.

"В воскресенье выпало 10–11 миллиметров осадков, это очень много, так как март – самый сухой месяц, норма по осадкам – 39 миллиметров. Так что выпало 25–30% нормы. И это привело к тому, что на малых и средних реках Московской области уже наблюдается и прогнозируется половодье до конца рабочих дней недели", – цитирует его "Интерфакс".

По словам синоптика, опасный уровень воды наблюдается в районе Можайска, на юге и на востоке Подмосковья. Кроме того, ситуация вызывает опасения и во Владимирской, Смоленской и Тверской областях.

При этом Вильфанд уточнил, что мощного потока рек за счет талого снега после того, как они начнут вскрываться, не ожидается, так как снежный покров практически сошел.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в столице в пятницу, 31 марта. Интенсивность осадков возрастет в дневное время 29 марта и в ночь на 30 марта. В это время ожидается по пять миллиметров осадков.

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