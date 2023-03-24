В московском метро появится 1,2 тыс схем с автографом Путина

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В московском метро появится более 1,2 тысячи схем с подписью Владимира Путина, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Копии уникальной географической схемы с автографом президента можно будет увидеть на всех станциях метрополитена и в вагонах поездов "Москва" и "Русич".

Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Путин подписал схему в прямом эфире во время торжественного открытия Большой кольцевой линии 1 марта 2023 года. На ней отмечены все линии и станции метро и МЦД, а также те, которые откроются в этом году.

"Пассажиры могут оценить весь масштаб развития транспортной системы Москвы и увидеть протяженность самой большой в мире кольцевой линии метро", – сказал заммэра.

Он напомнил, что последний раз подобную географическую схему выпускали лишь в 1950-х годах, а затем перестали.

Ликсутов отметил, что развитие важнейшего для города рельсового транспорта находится под личным руководством Сергея Собянина. По его словам, такими быстрыми темпами, как за последние 10 лет, метрополитен в столице никогда раньше не строился.

Полное открытие БКЛ состоялось 1 марта. Старт движению поездов дали Владимир Путин и Сергей Собянин.

В день открытия линии на ее станциях зафиксировали рекордное число пассажиров. Пассажиропоток станций БКЛ в первые несколько часов работы составил более 190 тысяч поездок.

Наиболее популярными станциями стали "Текстильщики", "Сокольники " и "Марьина Роща".



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