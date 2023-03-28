Специалисты комплекса горхозяйства Москвы приступили к промывке Бородинского моста

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы 28 марта приступили к промывке Бородинского моста после зимы. В течении суток с помощью аппаратов высокого давления они очистят ограждения, парапеты и лестничные сходы. На время работ движение транспорта и пешеходов ограничено не будет.

Весенняя уборка проходит по всей столице. Коммунальные службы очищают дороги и тротуары. В рамках месячника по благоустройству, который стартует 1 апреля, запланированы работы по очистке памятников, которых в городе более тысячи.

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